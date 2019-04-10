"Может быть вовлечена НАТО": в России грозят войной из-за Украины в Керченском проливе

Совет Федерации пригрозил Украине / RatingBet

В Кремле не исключают вероятность военного конфликта в случае нарушений украинскими кораблями границ во время прохождения Керченского пролива.

"Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО", - цитирует ТАСС заявление Совета Федерации.

В Совфеде заявили, что до ноября 2018 года Украина придерживалась общепринятых правил, поэтому руководству страны они хорошо известны.

В заявлении отмечается поддержка странами НАТО Украины и Грузии, которая расценивается, как " поощрение руководства этих двух стран, которые уверенны в своей безнаказанности, на новые авантюры".

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"Можно лишь сожалеть о том, что существовавшие ранее форматы и каналы общения были свернуты в одностороннем порядке по инициативе НАТО. Полностью прекращено сотрудничество в целом ряде областей безопасности в интересах всех государств Евро-Атлантики", - сказано в документе.

Как ранее сообщалось, Кремль негативно расценивает намерения НАТО отправить в Черное море корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность агрессивным поведением россиян, в том числе их продолжающимися действиями против Украины, а также прошлогодним захватом украинских военных моряков и кораблей в Керченском проливе

Ранее Совет ЕС также принял важное решение по НАТО в Черном море.