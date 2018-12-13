Политолог оценил вероятность войны НАТО и России в Черном море

Эсминец США в Черном море / navy.mil

Военное противостояние НАТО и России в акватории Черного моря маловероятно, поскольку альянс не стане воевать за Украину.

Такое мнение высказал политический аналитик, экс-нардеп Тарас Чорновил в чате на Главреде.

"Война в Черном море между Россией и НАТО сейчас маловероятна. Никто за нас воевать не будет. России выставят счет другими механизмами - тотальными санкциями, эмбарго, изоляцией, но нам от этого легче не станет. НАТО будет воевать только за своих официальных членов, Россия на них боится нападать. Поэтому логика, которую сейчас отстаивает Порошенко, о давлении на западный мир с требованием гарантировать нам членство в НАТО - это фактор нашего выживания", - считает Чорновил.

По его словам, Киев может надеяться на помощь от НАТО в виде вооружений, современной амуниции и подготовки бойцов.

"Главное, что они нам предоставляют - это реальное давление на РФ, но он носит далеко не военный характер. Поэтому расслабляться не надо. Корабли НАТО не будут входить в прямой конфликт с силами РФ, не станут эскортировать прохождения наших кораблей через Керченский пролив и тому подобное. И срок их пребывания в Черном море ограничен соглашением "О протоках" (Босфор и Дарданеллы)", - отметил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что инцидент в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали украинские корабли, свидетельствует о том, что РФ перешла "красную линию".

Накануне Порошенко, комментируя инцидент в Керченском проливе в интервью Fox News, заявил о "войне" между Украиной и РФ. По словам украинского лидера, действия пограничников в российских территориальных водах расцениваются как "агрессия". "Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", - сказал он.

В Кремле сочли слова Порошенко частью его избирательной кампании.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.