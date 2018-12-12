"Это война": Порошенко жестко обратился к Путину

12 декабря 2018, 08:39

Регулярные войска под флагом России совершили нападение на украинское военное судно в международных водах, отметил президент.

Петр Порошенко сказал, что нападение российских кораблей на украинские суда — это война
Нападение российских кораблей на украинские суда — это война, сказал Петр Порошенко / Reuters

Президент Петр Порошенко заявил, что нападение кораблей Российской Федерации на украинские суда на море — не является инцидентом или кризисом.

Глава государства дал интервью Fox News и во время него обратился к российскому лидеру Владимиру Путину со словами, что нападение кораблей РФ — "это война".

"Мистер Путин, это акт агрессии. Мистер Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис. Ваши регулярные войска под флагом РФ совершили нападение на украинское военное судно в международных водах", — отметил украинский лидер.

По его словам, "поведение РФ остается таким же, как было с начала ее агрессии против Украины в 2014 году, когда Россия организовала нелегальную аннексию Крыма". 

Інтерв'ю FOX NEWS

Росія протистоїть всьому світу, блокуючи свободу судноплавства в українських територіальних водах. У даній ситуації нам потрібна єдність і солідарність. Нам потрібна присутність НАТО в Чорному морі, щоб не дозволити російським військам окупувати Чорне море і регіон Азовського моря, що й відбувається зараз. Наголосив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News

Опубликовано Петро Порошенко Вторник, 11 декабря 2018 г.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна. 

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.

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