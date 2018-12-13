Путин перешел "красную линию": Порошенко пообещал дать РФ решительный ответ

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Инцидент в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали украинские корабли, свидетельствует о том, что РФ перешла "красную линию".

Об этом заявил президент Порошенко на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает УНИАН.

"Применение открытого огня против украинских кораблей означает, что Россия пересекла "красную линию", и мы не можем и не должны этого не учитывать - мы должны дать очень четкий и решительный ответ", - сказал Порошенко.

Он поприветствовал позицию НАТО с призывом к России о немедленном освобождении украинских кораблей и моряков.

Накануне Петр Порошенко, комментируя инцидент в Керченском проливе в интервью Fox News, заявил о "войне" между Украиной и РФ. По словам украинского лидера, действия пограничников в российских территориальных водах расцениваются как "агрессия". "Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", - сказал Порошенко.

В Кремле сочли слова Порошенко частью его избирательной кампании.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.