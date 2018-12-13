Порошенко объяснил свое заявление о войне из-за атаки россиян на украинцев в Керченском проливе

Петр Порошенко / GettyImages

Президент Украины Петр Порошенко перед своей официальной встречей в Брюсселе с главой Европейского совета Дональдом Туском пояснил свое заявление по поводу войну из-за атаки россиян на украинские военные корабли в Керченском проливе.

"[Я имел в виду − "Главред"] что это явный акт агрессии России против независимой и суверенной Украины. И реакция всего мира абсолютно ясная, что Россия находится в полной изоляции", — цитирует украинского президента новостное агентство "РИА Новости".

Кроме того, Порошенко не стал отвечать на вопрос, ждет ли он новых санкций со стороны Европейского союза из-за атаки россиян на украинцев в Керченском проливе.

Напомним, немногим ранее президент Украины в эфире американского телеканала заявил о начале войны с Россией.