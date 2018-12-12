Германия решила покарать Путина за агрессию в Керченском проливе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель / Reuters

Германия поддержит продление продление санкций против России в связи с конфликтом Украины и России в Керченском проливе.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге в среду, 12 декабря.

"Мы будем выступать за продление санкций против России", - цитирует Меркель Twitter партии ХДС.

По ее словам, Берлин обеспокоен поведением России в Азовском море. "Мы не приемлем (одностороннего) использования Азовского моря", - подчеркнула канцлер.

Европейский совет, который соберется 13-14 декабря, заслушает Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу выполнения Минских соглашений и урегулированию конфликта на Донбассе. Также будет рассмотрен вопрос продления санкций против РФ.

Накануне Петр Порошенко, комментируя инцидент в Керченском проливе в интервью Fox News, заявил о "войне" между Украиной и РФ. По словам украинского лидера, действия пограничников в российских территориальных водах расцениваются как "агрессия".

"Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", - сказал Порошенко.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.