Большая война Украины и России совсем близко — Шендерович

Украина и Россия совсем близко к большой войне, сообщил сатирик

Российский писатель-сатирик и публицист Виктор Шендерович считает, что Украина и РФ находятся совсем близко к большой войне.

После инцидента в Керченском проливе уже ясно, что период "ихтамнет" позади, рассказал литератор в эфире радио Эхо Москвы.

"Мы совсем близко к большой войне. Совсем близко. Начиналось все с провокации, начиналось все с хамства. С телевизионных войн, таких газовых войн. С хамства. Потом пошел период "ихтамнет" этот крымско-донецкий. Просто наглый крымский…", — отметил собеседник.

По его словам, "сейчас официально Россия вступила в военное противостояние на захваченных территориях, это уже Россия, это уже не "ихтамнет", и дальше спираль закручивается просто по логике развития событий".

Читайте такжеНардеп назвал условие входа кораблей США в Азовское море"Спираль закручивается. И американский флот уже направляется в Черное море. А другой кораблик прошел на Дальнем Востоке неподалеку от нас, как бы демонстрируя разницу потенциалов", — полагает Шендерович.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке нашей страны в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.