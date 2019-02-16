Совет ЕС принял важное решение по НАТО в Черном море

НАТО / УНИАН

Румынское председательство в Евросоюзе поддержало усиление НАТО в Черном море.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает РИА Новости.

"Мы не можем игнорировать вызовы... В то время как Европа применяет свои решения по санкциям и должна продолжать строго это делать, НАТО должна и далее усиливать свое сдерживание и оборону на восточном фланге", - приводит агентство слова Йоханниса.

По его словам, увеличить американское присутствие в Черном море необходимо из-за недавних ситуаций, где "безопасность подверглась разным вызовам".

Ранее сообщалось, что в Черное море направляется флагман второй постоянной противоминной группы НАТО - немецкий корабль комплексного снабжения FGS Werra (А 514) типа "Эльба".

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.