В Кремле сообщили, как отреагируют на проход кораблей НАТО в Азовском море

3 апреля 2019, 14:25

Реакция России будет негативной.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков / Reuters

Кремль негативно расценивает намерения НАТО отправить в Черное море корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Когда последует запрос (о проходе в Азовское море кораблей НАТО – ред.), тогда и будет приниматься решениe, но речь идет о закрытом водоеме, поэтому здесь отдельный вопрос. Гипотетически не стал бы рассуждать, речь может идти о каком-то конкретном случае. Мы негативно расцениваем заявление официального представителя США при НАТО о том, что Альянс планирует отправить в Черное море корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив", - цитирует Пескова УНИАН.

Напомним, на саммите глав МИД стран НАТО, который 3-4 апреля 2019 года состоится в Вашингтоне, будет рассмотрен и одобрен пакет мер для сдерживания РФ в Черном море.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность агрессивным поведением россиян, в том числе их продолжающимися действиями против Украины, а также прошлогодним захватом украинских военных моряков и кораблей в Керченском проливе

Ранее Совет ЕС также принял важное решение по НАТО в Черном море

До этого политолог оценил вероятность войны НАТО и России в Черном море.

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Россия НАТО Кремль реакция корабли Азовское море Дмитрий Песков
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