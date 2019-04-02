В НАТО рассказали, почему и зачем усилят военное присутствие в Черном море

Солдат НАТО / Reuters

НАТО планирует уже в ближайшем будущем усилить свое военное присутствие в Черном море – по причине активной российской агрессии.

Как отметил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, в Брюсселе были обеспокоены агрессивным поведением россиян, в том числе их продолжающимися действиями против Украины, а также прошлогодним захватом украинских военных моряков и кораблей в Керченском проливе.

Именно поэтому во время встречи глава Министерств иностранных дел стран Альянса в Вашингтоне (округ Колумбия, США) 3-4 апреля может быть принято решение об усилении учений украинской и грузинской береговой охраны и Военно-морских сил.

Напомним, ранее Совет ЕС принял важное решение по НАТО в Черном море. До этого политолог оценил вероятность войны НАТО и России в Черном море.