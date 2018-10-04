НАТО помогает Украине создавать центр киберзащиты - Столтенберг

В Украине появится центр, который защитит от кибератак и вмешательства.
НАТО помогает Украине создавать центр, который защитит от кибератак и вмешательства, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, центр поможет Украине защититься от попыток вторжения или взлома киберсетей.
"В настоящее время НАТО помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который будет одним из способов помочь ей справиться с инцидентами", — отметил генсек НАТО.
Столтенберг подчеркнул, что проект финансируется за счет целевого фонда киберзащиты НАТО.
"Мы также помогаем им в защите их собственных сетей и инфраструктуры", — добавил Столтенберг.
Ранее сообщалось о том, что США помогут защититься от вмешательства России в украинские выборы.