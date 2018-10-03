Столтенберг назвал Черное море приоритетом для НАТО из-за российского присутствия

Столтенберг считает, что Черное море должно пребывать под особой защитой / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после завершения заседания Комиссии НАТО-Грузия в Брюсселе подчеркнул, что у Альянса вызывают опасения действия России в акватории Черного моря.

"Мы обеспокоены наращиванием российского военного присутствия в Черноморском регионе. Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и для Грузии", - цитирует его Европейская правда.

Столтенберг подчеркнул, что Россия должна прекратить наступательные действия не только в черноморском регионе, но и освободить Абхазию и Южную Осетию.

"Мы работаем вместе теснее, чем когда-либо прежде: готовим пограничников, усиливаем сотрудничество военно-морских сил Грузии и НАТО и Объединенного центра морских операций Грузии и Морского командования НАТО", - добавил генсек.

Напомним, ранее в НАТО заявили Венгрии, что Украина сейчас переживает сложные времена противостояния российской агрессии, поэтому требует не ущемлений, а поддержки.