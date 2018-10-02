В НАТО отчитали Венгрию за спекуляцию на конфликте с Украиной

Хатчисон призвала Будапешт не злоупотреблять манипуляциями с НАТО / Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в НАТО Бейли Хатчисон отреагировала на обострение двусторонних отношений Будапешта и Киева, спровоцированное принятием нового закона об образовании, который увеличивает количество часов изучения украинского языка в школе.

Во время телефонного брифинга в Брюсселе представитель НАТО подчеркнула, что организация имеет ряд обязательств перед Украиной, сообщает "Голос Америки".

"Мы продолжаем поощряем Венгрию не использовать двусторонние разногласия вопреки обязательствам НАТО сотрудничать с Украиной", - сказала она.

По словам Хатчисон, Украина сейчас переживает сложные времена противостояния российской агрессии, поэтому требует не ущемлений, а поддержки.

"Венгрия отдельно урегулирует с Украиной свои разногласия по поводу закона об образовании, а тогда присоединится к нам в НАТО, чтобы помогать Украине всеми способами сохранить ее суверенную территорию и стабилизировать ее демократию", - сказала посол.

Представитель НАТО подчеркнула, что Будапешт не имеет права злоупотреблять членством в Североатлантическом альянсе для решения разногласий с другими государствами.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступая в университете в Румынии, выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО.