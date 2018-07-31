В Кабмине возмутились заявлением Орбана о европейских перспективах Украины

31 июля 2018, 22:24

После десятилетий оккупации, Венгрия проходила тот же путь, что и Украина сейчас, подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В Украине прокомментировали заявление премьер-министра Венгрии

"Прогнозы" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно новой системы мировой политики бьют уже не только по Украине, НАТО, ЕС, а прежде всего, по самой Венгрии, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она также заявила, что ошеломлена заявлениями Орбана относительно европейских и евроатлантических стремлений Украины.

"Могу с ним согласиться в том, что Россия рассматривает себя как государство, которое является в опасности, если вокруг него нет зон столкновения. Вот здесь только хочется заметить, что по той новой политике, о которой говорит господин Орбан, не выглядит нереалистично, что такой зоной Кремль снова выберет и его страну, как это уже случалось в не таком далеком прошлом", — пишет Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

Она подчеркнула, что после десятилетий оккупации, Венгрия проходила тот же путь, что и Украина сейчас.

"Но кто-то упорно не хочет этого видеть, пытаясь свести реформаторские усилия воюющей за свободу страны "к нулю". Однако, такая "слепота" не должна нас огорчать. Мы знаем, что делаем реформы не для Брюсселя или Будапешта, а для себя. Такие заявления, несмотря на ожидания скептиков с запада и врагов с востока, являются для нас только лишней мотивацией работать больше", — отметила вице-премьер-министр.

Она также написала, что Украина будет и дальше будем делать все, чтобы не допустить катастрофы в виде нового передела мира.

"И еще раз напомню, что лишь сам украинский народ, а не зарубежные политики, будет решать свою судьбу и нести полную ответственность за свой выбор перед историей, как, впрочем, и те, кто выбирает другой путь", — добавила она.

Отметим, что Орбан, выступая в университете в Румынии, выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО. По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок.

Напомним, ранее Орбан назвал политику ЕС в отношении России примитивной.

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Украина Венгрия Иванна Климпуш-Цинцадзе Виктор Орбан
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