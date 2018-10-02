Генерал назвал условие, при котором НАТО вмешается в конфликт Украины с Россией

НАТО вмешается в конфликт Украины с РФ, если россияне начнут широкомасштабное наступление, полагает генерал / фото: uainfo.org

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что если войска президента России Владимира Путина начнут широкомасштабное наступление на Украину, то НАТО вмешается в конфликт.

Пока мощные игроки не включатся в конфликт, войну на Донбассе не удастся прекратить, рассказал эксперт в интервью "Апострофу".

"Если войска Путина начнут широкомасштабное наступление на Украину, тогда уже НАТО разблокирует свой условный нейтралитет невмешательства военным образом — и я могу утверждать об этом официально", — отметил собеседник.

По его словам, масштабная наступательная кампания РФ будет реальной угрозой странам Альянса, и они применят фактор сдерживания государства. "Именно поэтому Путин не пойдет на широкомасштабные наступления, потому что он прекрасно понимает, каким будет ответ НАТО", — добавил генерал.

Ранее в командовании Военно-морских сил украинской армии сообщили, что российская агрессия в Черном и Азовском морях является реальностью и обнародовало стратегию развития украинского военного флота до 2035 года, которая даст возможность противостоять РФ.