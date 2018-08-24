США помогут защититься от вмешательства России в украинские выборы

Петр Порошенко провел встречу с Джоном Болтоном / president.gov.ua

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что Украина и США рассмотрят шаги о невмешательстве РФ или других стран в выборы в Украине в 2019 году.

Такое заявление американский чиновник сделал в пятницу, 24 августа, по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Президент Порошенко и я согласились, что мы рассмотрим те шаги, которые Украина и США могут предпринять, чтобы не допустить вмешательства (России - ред.) в выборы здесь, в Украине. Эта угроза (вмешательство в выборы - ред) стоит перед несколькими западными странами. Мы четко выразили свою позицию и готовы работать с правительством Украины, чтобы не допустить такое вмешательство здесь", - отметил Болтон.

Читайте такжеШесть месседжей, которые Кремль готовит к украинским выборам

Он также подчеркнул, что не допустить вмешательства РФ в выборы возможно посредством правоохранительных каналов и "других механизмов", передает "Укринформ".

Напомним, 13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.