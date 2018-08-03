Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы

Выборы в Италии подверглись влиянию РФ

Зафиксировано новое вмешательство РФ в выборы - теперь в европейские; замечены следы деятельности российских Twitter-ботов, тех, которые "прославились" мощными влиянием на американские выборы 2016 года.

Об этом сообщает американский информационный сайт Fivethirtyeight.com.

Издание опубликовало девять больших файлов Excel, содержащих около 3 миллионов твитов профилей, подозреваемых специальным прокурором США Робертом Мюллером в принадлежности к прокремлевской организации "Internet Research Agency" (IRA). Эта компания управляла сложной онлайн-кампанией вмешательства в выборы в США и часто использовала Twitter.

Читайте такжеВ США обвинили Россию: стоит за попытками вмешательства в предстоящие выборыСреди миллионов твитов вашингтонские исследователи обнаружили материалы на итальянском языке. Те же учетные записи, которые вмешивались в американскую кампанию, делали ретвиты сообщений в поддержку двух популистских партий, теперь находятся в правительстве, "5 звезд" и "Лига", хотя официальных ссылок на обе партии не делалось.

Впрочем, нет никаких доказательств того, что партии "5 звезд" или "Лига" просили или согласились на какую-то поддержку со стороны российских фабрик троллей. Однако обе партии известны пророссийской политикой. Обе выступают против санкций ЕС в отношении России и появляются в поддерживаемых Кремлем СМИ, в частности на RT и Sputnik.

Тем временем в США Дональд Трамп обратился к генпрокурору Джеффу Сессингсу с публичным призывом немедленно закрыть расследование вмешательства Российской Федерации в президентские выборы-2016.