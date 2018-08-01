Вмешательство РФ в американские выборы: Трамп призвал закрыть расследование

Американский лидер Дональд Трамп обратился к генпрокурору США Джеффу Сессингсу с публичным призывом немедленно закрыть расследование вмешательства Российской Федерации в президентские выборы-2016.

"Генеральный прокурор Джефф Сесингс должен прекратить эту "охоту на ведьм" немедленно. Боб Мюллер чрезвычайно конфликтный, а его 17 гневных демократов, которые делают свою грязную работу, является позором для США!", − написал на своей странице в социальной сети Twitter "хозяин" Белого дома.

Трамп опубликовал свой твит-призыв в канун судебного заседания, в котором будет участвовать бывший руководитель его избирательной кампании – одиозный политтехнолог Пол Манафорт.

Напомним, ранее президент США заявлял о том, что дюжина россиян, обвиненных спецпрокурором Робертом Мюллером, не имеет отношения ко вмешательству в выборы.