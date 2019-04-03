НАТО намерено защитить акваторию Черного моря от России

Корабль НАТО / Думская

На саммите глав МИД стран НАТО, который сегодня начинается в Вашингтоне, будет рассмотрен и одобрен пакет мер для сдерживания РФ в Черном море. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Черном и Азовском морях. Подобное "агрессивное поведение" России будет обсуждаться сегодня на саммите. В пакет мер по сдерживанию РФ войдут наблюдение с воздуха и увеличение числа кораблей стран НАТО в Черное море. Речь идет о пакете, укрепляющем разведку, воздушную разведку, а также увеличивающем число отправляемых в Черное море кораблей НАТО для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море" - заявила постпред США.

Хатчисон добавила, что НАТО намерено сделать акваторию Черного моря безопасной для стран региона от "навязчивости России".

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность агрессивным поведением россиян, в том числе их продолжающимися действиями против Украины, а также прошлогодним захватом украинских военных моряков и кораблей в Керченском проливе

Напомним, Совет ЕС принял важное решение по НАТО в Черном море.

До этого политолог оценил вероятность войны НАТО и России в Черном море.