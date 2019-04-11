У Макрона официально анонсировали переговоры с Порошенко и Зеленским

Эммануэль Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречи с кандидатами в президенты Украины шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко.

Как сообщает Радио Свобода, встреча с Зеленским состоится в пятницу, 12 апреля, в 15:00, переговоры с Порошенко стартуют в тот же день в 18:00.

По данным пресс-службы Макрона, открытой для прессы будет только протокольная часть встречи с Порошенко.

В сообщении уточняется, что во время посещения Елисейского дворца Зеленским планируется только съемка перед началом беседы.

Как известно, после обнародования результатов первого тура Ангела Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов президента 2019. Лидеры стран пообщались по телефону.