Макрон встретится с Порошенко и Зеленским – СМИ

Эммануель Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануель Макрон намерен провести встречу с кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в преддверии второго тура выборов.

Эту информацию LB.ua подтвердили два собеседника в дипломатических кругах.

Напомним, Петр Порошенко 12 апреля проведет в Берлине переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как известно, после обнародования результатов первого тура Ангела Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов президента 2019. Лидеры стран пообщались по телефону.