Макрон встретится с Порошенко и Зеленским – СМИ

Президент Франции в преддверии второго тура выборов пообщается с кандидатами в президенты Украины.
Президент Франции Эммануель Макрон намерен провести встречу с кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в преддверии второго тура выборов.
Эту информацию LB.ua подтвердили два собеседника в дипломатических кругах.
Напомним, Петр Порошенко 12 апреля проведет в Берлине переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Как известно, после обнародования результатов первого тура Ангела Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов президента 2019. Лидеры стран пообщались по телефону.