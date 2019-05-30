У Зеленского назвали дату встречи в "нормандском формате"

Данилюк назвал дату встречи в "нормандском формате" / president.gov.ua

30 мая, в четверг, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что встреча в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина) может состояться в середине июля.

"Мы будем продолжать активный диалог и готовиться ко встрече в "нормандском формате". Это может состояться где-то в середине июля - это план", - сказал он в эфире телеканала 1+1.

Также, по его словам, персональный состав "минских групп" будет изменен в ближайшее время, однако какие-либо фамилии он отказался называть.

Отметим, что в этот же день, 30 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Мааса. По итогам переговоров иностранные гости Зеленского обнародовали совместное заявление, в котором выразили готовность дать новый импульс нормандскому формату.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с сенатором США Робертом Портманом щемить Россию.

Чуть ранее у президента России Владимира Путина назвали условия встречи с Владимиром Зеленским по Донбассу.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись войска Российской Федерации.

Россия поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию в отношении Украины. В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, а позже — в конце апреля 2018-го — вместо АТО на Донбассе началась операция Объединенных сил.