13 тысяч смертей: главы МИД Германии и Франции сделали важное заявление после встречи с Зеленским

Зеленский поговорил с главами МИД Германии и Франции / president.gov.ua

30 мая, в четверг, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Мааса. По итогам переговоров иностранные гости Зеленского обнародовали совместное заявление, в котором выразили готовность дать новый импульс нормандскому формату.

В заявлении, которое появилось на сайте МИД Франции, говорится, что Франция и Германия и в дальнейшем будут активно задействованы в процессе поиска решения в разрешении конфликта на востоке Украины и в восстановлении территориальной целостности Украины.

"Мы рады встрече, которая состоялась сегодня с президентом Зеленским в рамках первого совместного визита в Киев, который стал поводом еще раз продемонстрировать поддержку, которую Франция и Германия оказывают Украине в момент многочисленных вызовов, которые стоят перед этой страной", - говорится в совместном заявлении, передает РБК-Украина.

Они поддержали то, что Зеленский еще раз подтвердил приоритетность восстановления мира, а также приверженность Минским договоренностям и "нормандскому формату".

"Мы выразили президенту Зеленскому нашу готовность дать новый импульс переговорному процессу, после пяти лет от начала конфликта, который повлек более 13 тысяч смертей и от которого до сих пор страдают гражданские жители востока Украины. Мы также обсудили инцидент в Керченском проливе, который продемонстрировал в ноябре прошлого года, что риски дестабилизации остаются значительными. Вот почему мы также встретились с родственниками моряков, заключенных Россией с ноября в нарушение международному праву, чтобы продемонстрировать нашу поддержку этим семьям, которые проходят через испытания отсутствии близких", - сказано в заявлении.

Главы МИД Франции и Германии заявили, что их государства будут продолжать требовать безусловного освобождения всего экипажа, как этого требует Международный трибунал по морскому праву в своем решении 25 мая.

"Сегодня больше чем когда-либо ранее, Россия должна продемонстрировать политическую волю и ответственность для восстановления атмосферы доверия между сторонами, а не обострять напряженность. Мы ждем от России жестов, в частности, немедленного освобождения 24 незаконно удерживаемых с 25 ноября моряков. Германия и Франция стоят рядом со сторонами, чтобы способствовать восстановлению конструктивной дискуссиию Обсуждения с обеими сторонами скоро продолжится, в частности, с целью создания предпосылок для проведения саммита глав государств или правительств в "нормандском формате", - заявили дипломаты.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с сенатором США Робертом Портманом щемить Россию.