Зеленский договорился с сенатором США щемить Россию

Зеленский и Портман обсудили ситуацию на Донбассе / president.gov.ua

Глава украинского государства Владимир Зеленский лично обсудил с сенатором США Робертом Портманом в четверг, 30 мая усиление давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей и досрочные выборы в Украине.

"Если бы этот парламент, который не работает, был и далее, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - заявил Зеленский на встрече с Портманом, сообщили в пресс-службе АП.

Зеленский и Портман обговорили текущую ситуацию на Донбассе и наметили необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании.

Кроме того, президент Украины особо отметил активность Сената США в введении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи.

Зеленский с Портманом договорились и дальше давить на Россию с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.

Ранее в Раде нашли новый повод для мира "шарахнуть" санкциями по России. Нардепы публично обратились к ООН, парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций.

Также ранее в РФ закатили истерику из-за угрозы новых санкций за захват моряков.

Кроме того, посол Украины в Германии Андрей Мельник пригрозил введением новых санкций в отношении России, в случае невыполнения решения суда по звхваченным украинским морякам.