Зеленский договорился с сенатором США щемить Россию

Зеленский и Портман обговорили текущую ситуацию на Донбассе и наметили необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании.
Глава украинского государства Владимир Зеленский лично обсудил с сенатором США Робертом Портманом в четверг, 30 мая усиление давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей и досрочные выборы в Украине.
"Если бы этот парламент, который не работает, был и далее, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - заявил Зеленский на встрече с Портманом, сообщили в пресс-службе АП.
Зеленский и Портман обговорили текущую ситуацию на Донбассе и наметили необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании.
Кроме того, президент Украины особо отметил активность Сената США в введении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи.
Зеленский с Портманом договорились и дальше давить на Россию с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.
Ранее в Раде нашли новый повод для мира "шарахнуть" санкциями по России. Нардепы публично обратились к ООН, парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций.
Также ранее в РФ закатили истерику из-за угрозы новых санкций за захват моряков.
Кроме того, посол Украины в Германии Андрей Мельник пригрозил введением новых санкций в отношении России, в случае невыполнения решения суда по звхваченным украинским морякам.