"Совершили преступление": в РФ закатили истерику из-за угрозы новых санкций за захват моряков

Суд в РФ над украинскими моряками / Twitter.com bankomet

Решение Международного суда по морскому праву в отношении России за захват украинских моряков якобы является неправомерным, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что о расширении санкций против РФ не может быть и речи, а стремление украинской власти усилить антироссийские санкции может привести к неблагоприятным для Украины последствиям, правда не уточнил, к каким именно.

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"Юрисдикция морского суда ООН не распространяется на тот случай, который произошел с украинскими моряками в Керченском проливе. Дело в том, что украинские суда нарушили государственные границы Российской Федерации, причем те границы, которые существовали еще до возвращения Крыма (захват и аннексия полуострова РФ произошли в 2014 году, - ред.) в состав России. Поэтому говорить о том, что наши пограничники действовали неправомерно, не приходится. Украинские моряки совершили преступление и находятся под стражей, и давить на нас подобным образом [угрозами ввести новые санкции] бесполезно", — отметил он в комментарии РБК.

Джабаров также решил, что подобные инциденты регулируются внутренним законодательством страны, на территории которой произошло правонарушение.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник пригрозил введением новых санкций в отношении России, в случае невыполнения решения суда по звхваченным украинским морякам.

Накануне в МИД рассказали о рассмотрении иска Украины к РФ о захвате моряков.