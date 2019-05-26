Киев объявил, как будет наказывать Россию за отказ вернуть моряков. В РФ дерзко огрызнулись / Факты

За отказ России выполнять решение Международного трибунала и освободить украинских моряков Киев пригрозил Москве гамбургскими санкциями.

Решение Международного трибунала по морскому праву посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал "историческим".

"Если Москва станет игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых, гамбургских (трибунал заседает Гамбурге — ред.) санкций в отношении России", — заявил он Укринформу.

По его словам, гамбургское решение дает Украине все основания и полное право обратиться в МИД Германии с требованием повлиять на РФ.

Стоит отметить, что в США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

В Госдуме угрозу Киева о гамбургских санкциях уже назвали противоречащей международному праву.

Читайте такжеКак морской трибунал поставил Кремль на растяжку"В соответствии с ними у них (у украинской стороны — ред.) есть возможность представлять интересы своих граждан в российском суде и отстаивать их невиновность, если они считают их невиновными… Как известно, моряки совершили уголовное преступление на территории Российской Федерации", — заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее в РФ объяснили, почему не собираются освобождать украинских моряков, отметив, в частности, что "для нас приговоры трибунала ни гроша не стоят".

Напомним, 25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Перед этим в Москве суд оставил под стражей украинских военнопленных моряков. Украинские военнопленные моряки останутся под стражей до 24 июля.