"Для нас приговоры трибунала ни гроша не стоят": в РФ объяснили, почему не собираются освобождать украинских моряков

В РФ объяснили, почему не собираются освобождать украинских моряков. Украинские моряки / Новая газета

Ряд российских чиновников озвучил позицию РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву: суд поставил, что Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков.

"Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят", – цитирует так называемого "депутат Госдумы от Республики Крым" Руслана Бальбека РИА Новости.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также заявил, что решение трибунала ООН "из-за инцидента в Керченском проливе" якобы к юрисдикции этого суда не относится и поэтому не может быть признано.

Читайте такжеКак морской трибунал поставил Кремль на растяжкуАналогичной точки зрения придерживается и руководитель оккупационной "рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России" Александр Молохов.

Тот заявил, что морской трибунал в Гамбурге не имеет права требовать от России освобождения украинских моряков и возвращения кораблей, задержанных в Черном море. Поэтому, по его словам, это решение исполнять не нужно. В качестве аргумента он выдвинул тезис, что украинские моряки были задержаны в Керченском проливе якобы "за нарушение госграницы".

Ранее в США и Германии оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

Как сообщалось, в Москве суд оставил под стражей украинских военнопленных моряков.