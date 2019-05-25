Морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков

Морской трибунал вынес вердикт / РИА Новости

Морской трибунал в Гамбурге постановил: Россия должна безотлагательно освободить 24 моряков и позволить им вернуться в Украину.

Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

За все решения голосовали 19 судей, против был 1 - судья Колодкин.

"Морской суд постановил ... принять следующие меры: РФ безотлагательно освободить украинские военные суда -" Бердянск "," Никополь "и" Яны Капу "и вернуть их под юрисдикцию Украины ... Безотлагательно освободить 24 моряков и позволить им вернуться в Украину", - объявил президент Трибунала судья Пак Чжин Хён.

Отметим, утром 25 мая в Гамбурге в Международном трибунале по морскому праву началось оглашение решения по временным мерам в деле Украина против РФ, сообщил Укринформ.

Читайте такжеЗахват украинских моряков: Евросоюз ввел санкции против россиянНа заседании присутствовали заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль и другие представители украинской стороны.

Российская сторона своих представителей не направила, как и на слушания по делу 10 мая.

Отметим, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру Яни Капу и катерам Бердянск и Никополь, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО Лефортово и Матросская тишина. 26 января раненых украинских моряков перевели из Матросской тишины в Лефортово.

Напомним, ранее в трибунале ООН состоялись слушания по делу о незаконно захваченных РФ украинских моряках.

Также сообщалось, в Москве суд оставил под стражей украинских военнопленных моряков.