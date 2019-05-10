Захват Россией украинских моряков: стало известно, когда ждать вердикта Трибунала ООН

Состоялись устные слушания по делу об иммунитете трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей, захваченных РФ в 2018 году.
Решение по делу о захваченных Россией украинских моряках и судах Международный трибунал ООН по морскому праву ориентировочно объявит 25 мая.
"Дата вынесения приказа по этом делу предварительно установлена на субботу, 25 мая", - отметил председатель Трибунала ООН Пак Чжин Хён.
По его словам, если произойдут изменения в дате, стороны будут уведомлены об этом заранее, передает УНИАН.
Отметим, что 10 мая в Гамбурге состоялись устные слушания по делу об иммунитете трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей, незаконно захваченных РФ 25 ноября 2018 года.
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Как сообщила заместитель министра по иностранным делам Елена Зеркаль, решение России об отказе принять участие в слушаниях Трибунала ООН относительно украинских моряков вызывает разочарование.
"Решение Российской Федерации не участвовать в слушании стало неожиданностью для Украины. Поскольку российская делегация приняла участие в подготовительном телефонном звонке с президентом Трибунала 23 апреля 2019 года. Решение России не участвовать в устных слушаниях вызывает разочарование.
Этот Трибунал ранее имел возможность проводить слушания и назначать временные меры против Российской Федерации, несмотря на решение России не являться (на слушания). Такое решение не может препятствовать Украине в справедливости и правосудии, в том числе и международном, для военных кораблей и экипажей", - отметила замминистра.
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Напомним, ранее столо известно о том, что Россия отказалась участвовать в судебных слушаниях по захваченным украинским морякам.