Захват Россией украинских моряков: стало известно, когда ждать вердикта Трибунала ООН

Суд в РФ над захваченными украинскими моряками / Twitter.com bankomet

Решение по делу о захваченных Россией украинских моряках и судах Международный трибунал ООН по морскому праву ориентировочно объявит 25 мая.

"Дата вынесения приказа по этом делу предварительно установлена на субботу, 25 мая", - отметил председатель Трибунала ООН Пак Чжин Хён.

По его словам, если произойдут изменения в дате, стороны будут уведомлены об этом заранее, передает УНИАН.

Отметим, что 10 мая в Гамбурге состоялись устные слушания по делу об иммунитете трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей, незаконно захваченных РФ 25 ноября 2018 года.

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Как сообщила заместитель министра по иностранным делам Елена Зеркаль, решение России об отказе принять участие в слушаниях Трибунала ООН относительно украинских моряков вызывает разочарование.

"Решение Российской Федерации не участвовать в слушании стало неожиданностью для Украины. Поскольку российская делегация приняла участие в подготовительном телефонном звонке с президентом Трибунала 23 апреля 2019 года. Решение России не участвовать в устных слушаниях вызывает разочарование.

Этот Трибунал ранее имел возможность проводить слушания и назначать временные меры против Российской Федерации, несмотря на решение России не являться (на слушания). Такое решение не может препятствовать Украине в справедливости и правосудии, в том числе и международном, для военных кораблей и экипажей", - отметила замминистра.

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Напомним, ранее столо известно о том, что Россия отказалась участвовать в судебных слушаниях по захваченным украинским морякам.