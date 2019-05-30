В Раде нашли новый повод для мира "шарахнуть" санкциями по России

Верховная Рада / УНИАН

Депутаты Верховной Рады обратились к международному сообществу с призывом осудить действия РФ по нарушению прав коренных народов на ее территории.

За соответствующее постановление проголосовали 234 нардепа, сообщается на сайте парламента.

Нардепы публично обратились к ООН, парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций.

Кроме того, в Раде призвали международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на РФ − ради "прекращения фактической ассимиляции коренных народов и нарушения суверенитета автономных республик России".

Напомним, ранее В Раде раскрыли коварный план по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, а также призвали США и ЕС обложить Россию "азовскими" санкциями.