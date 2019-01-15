В Раде призвали США и ЕС обложить Россию "азовскими" санкциями

Ирина Геращенко / vedomosti-ua.com

Замглавы украинского парламента Ирина Геращенко призвала США и Евросоюз ввести специальный "азовский" пакет санкций против Российской Федерации.

Она предложила рассмотреть "пакет законопроектов, которые украинское законодательство приводят в соответствие с Женевскими конвенциями и вводят соответствующую терминологию", сообщает УНИАН.

Напомним, 25 ноября минувшего года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских военных судна - во время их перехода из Одессы в Мариуполь. Все украинские моряки оказались в плену. Во вторник, 15 января, суд в Москве вынес решение насчет их судьбы.