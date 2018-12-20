Обмена не будет: Россия отказалась отпустить пленных до конца года – Марчук

Украинские пленные на Донбассе

Российская сторона отвергла украинские предложения об обмене пленными на Донбассе, а также заключенными, содержащимися в тюрьмах Украины и РФ.

Как заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, Украина готова 27 декабря обменять с Россией заключенных в формате 23 на 23.

"23 украинских заключенных, граждан Украины, отбывающих наказание в российских тюрьмах на 22, один недавно погиб, российских граждан, отбывающих наказание за тяжкие преступления в украинских тюрьмах, обменять. Российская сторона не соглашается ни тогда, ни сегодня, объясняя, что это не касается темы Донбасса", – отметил Марчук на брифинге.

Кроме того, российская сторона также отвергла и предложение обмена в формате "66 на 19", сообщает 112 Украина.

"Второе предложение, мы предложили обменять 66 на 19, это 66 заключенных, отбывающих наказание у нас, и 19, которые находятся в застенках ОРДЛО. Россия этого обсуждения избегает, заявляя, что их там нет, чтобы мы договаривались с ними напрямую. А когда включаются представители, они предлагают "всех на всех", а эта процедура сегодня не готова, там очень много коварных капканов сделано", – подчеркнул Марчук.

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По его словам, РФ отказалась от предложения Украины по установлению наблюдательного пункта Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированной Керчи, передает УНИАН.

По словам Марчука, Украина внесла предложение, чтобы "СММ ОБСЕ установила свой наблюдательный пункт в городе Керчи для контроля за ситуацией в Керченском проливе". Он подчеркнул, что российская сторона отвергла все эти предложения.

Напомним, а Главной военной прокуратуре сообщили, что более 3,5 тысячи людей незаконно удерживались в плену и подвергались пыткам боевиками "ЛНР" и "ДНР".

Ранее стали известны новые требование боевиков по поводу обмена пленными на Донбассе.