Геращенко восхитилась храбростю выступивших против Путина детей

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко прокомментировала задержания малолетних детей на митингах против пенсионной реформы, которые прошли в России в воскресенье, 9 сентября.

"Кадры из РФ, где за волосы таскают девочек, где арестовывают 12-летних детей уже не удивляют, но есть один вопрос: где родители этих смелых детей? Пусть бы они вместе со своими друзьями вышли на пикет, подали в суд, или власть для них более сакральна и неприкосновенна, чем обязанность защитить от унижений и жестокости собственных детей?", - написала она в Facebook.

Геращенко также напомнила о задержаниях боевиками несовершеннолетних на временно неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

"Тревожные сообщения об очередном задержании подростков, обвиненных в "шпионаже в пользу Украины и диверсиях", поступают в эти дни и из ОРДЛО, и это меня тревожит больше всего. Потому что там украинские дети, которые, часто вопреки одурманенным российской пропагандой родителям, остаются украинцами и верят в Украину", - подытожила вице-спикер.

В воскресенье, 9 сентября, по всей России прошли акции против пенсионной реформы. По данным правозащитников, было задержано более тысячи человек.