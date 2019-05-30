Встреча Зеленского и Путина: эксперт объяснил, почему Москва саботирует переговоры / Reuters

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин в рамках нормандского формата во Франции 6 июня встречаться не будут: российская сторона саботирует встречу.

Встречу нормандской четверки в июне анонсировал еще экс-президент Петр Порошенко.

"…но после выборов в Украине и победы Владимира Зеленского было несколько довольно противоречивых сигналов, будет встреча или нет, приглашают ли Зеленского. Насколько я понимаю, встреча отложилась, поскольку с российской стороны было четко заявлено, что на данный момент без четкого объяснения украинской стороной позиций относительно мирного урегулирования и выполнения Минских договоренностей… нет предмета для встречи", – пояснил украинский дипломат Василий Филипчук Обозревателю.

Читайте такжеПопрыгунчик Лавров: что означают новые заявления Кремля по ДонбассуОн подчеркнул Филипчук, что отказ России от встречи – это вызов не только для Украины, но и для Франции с Германией, которые являются гарантами мирного урегулирования.

"Цель министров иностранных дел Франции и Германии, которые планируют прибыть 30 мая, состоит в том, чтобы выяснить, какие же есть планы у украинского руководства относительно мирного урегулирования, какие идеи, какая переговорная команда. На все эти вопросы ответов пока нет. Цель встречи – понять, есть шанс провести встречу 6 июня или нет… Обязательства, зафиксированные в Минске, в дальнейшем остаются обязательствами Украины, и услышать от Зеленского, что он намерен в этом отношении делать и планирует ли делать вообще – основное задание", – отметил Филипчук.

При этом шансы на проведение встречи все же есть. Тем более, что 6 июня в Нормандию должен прибыть американский президент Дональд Трамп.

"Если бы удалось провести встречу в формате Трамп-Путин-Зеленский, это бы открыло новый интересный этап в урегулировании. Даже приобщить американского президента к нормандскому формату было бы уже огромным успехом. Но пока что это только надежды, конкретики мы не видим", – резюмировал дипломат.

Ранее у Владимира Путина назвали условия встречи с Владимиром Зеленским по Донбассу.

Также Макрон назвал условия встречи в нормандском формате. В ближайшее время вряд ли стоит надеяться на прорыв по урегулированию кризиса на Донбассе.

А Александр Данилюк назвал приоритет команды Зеленского во внешней политике. Бывший министр финансов, сообщил, что ключевым во внешней политике для команды триумфатора выборов 2019 является возобновление работы нормандского формата (Украина, Россия, Германия, Франция).

Напомним, в Госдепе озвучили позицию по присоединению к нормандскому формату. А вот официальная позиция Вашингтона по данному вопросу пока не обнародована.