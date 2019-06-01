Макрон пригласил Зеленского в Париж

Президент Франции пригласил Владимира Зеленского в Париж / Reuters

В пятницу, 31 мая, в Киеве президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Зеленский принял приглашение от главы французского государства Эммануэля Макрона в ближайшее время посетить Париж, говорится на сайте украинского лидера.

Во время встречи лидер нашей страны и глава МИД уделили много внимания дальнейшему укреплению сотрудничества между Украиной и Францией, в частности, в торгово-экономической сфере.

"...солидарность Франции с Украиной в качестве партнера в нормандской формате (Украина, Франция, Россия, Германия — Ред.) и в различных международных группах и организациях крайне необходима для сохранения безопасности и отстаивания норм и принципов международного права на континенте", — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина не пригласили во Францию на мероприятия с участием Эммануэля Макрона, посвященные высадке союзников в Нормандии.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк говорил, что встреча в нормандском формате по Донбассу может состояться в середине июля.