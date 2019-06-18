Меркель озвучила дату встречи советников нормандской четверки

Меркель назвала точную дату встречи нормандской четверки / Reuters

18 июня, во вторник, в Берлине глава Украинского государства Владимир Зеленский в ходе брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль. В свою очередь, Ангела Меркель озвучила точную дату встречи советников.

По словам президента Украины, уже обсуждались даты насчет возвращения к нормандскому формату.

"По поводу возвращения к нормандскому формату... Мы обсуждали даты... Говорилось о том, чтобы проводить переговоры после парламентских выборов в Украине. Я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча (в нормандском формате, - ред.) запланирована уже в июле. Верим в победу и завершение войны", - заявил Зеленский, передает РБК-Украина.

В ответ на это канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что встреча советников в "нормандском формате" состоится 12 июля.

"Мы проведем встречу советников и дальше посмотрим, как действовать дальше. Германия в любом случае готова здесь приложить все свои силы. Я рада, что трехсторонняя контактная группа в рамках "минского процесса" сейчас снова работает более решительно", - добавила она.

Читайте такжеУ Зеленского назвали дату встречи в "нормандском формате"Напомним, 17 июня, по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский дал старт подготовке к встрече нормандской четверки. Президент Украины заявил, что внешнеполитические советники лидеров стран нормандского формата проведут встречу в ближайшее время, чтобы подготовиться к их следующим переговорам.

Также ранее Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому помощь в переговорах с Путиным.