"Перемирие" на Донбассе: в результате вражеских обстрелов погибли четверо бойцов ВСУ

На Донбассе погибли четверо бойцов ВСУ / Радіо Свобода

С начала суток вторника, 6 августа, на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"С начала текущих суток сегодня, 6 августа, российско-оккупационные войска осуществили два провокационных обстрела наших позиций", - рассказал спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

По его данным, возле села Богдановка Донецкой области с 00.45 в течение почти часа враг применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Читайте такжеВ штабе ООС назвали имена военных, подорвавшихся на мине в день выборов: фото бойцовКроме того, в 10.20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ подразделений Объединенных сил вблизи Павлополь.

"С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов, по имеющейся информации, сегодня четверо наших героев получили ранения, не совместимые с жизнью. Выражаем искренние соболезнования родным и близким наших военных, а также их боевым собратьям", - добавил Гуцуляк.

Напомним, на Донбассе в зоне проведения ООС с полуночи 21 июля наступил очередной режим прекращения огня.