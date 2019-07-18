Запрет на любую стрельбу и ответственность за огонь: Бессмертный рассказал о новшествах перемирия

Бессмертный прокомментировал заявление о перемирии на Донбассе / Фото Facebook Романа Бессмертного

17 июля в Минске трехсторонняя контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе – оно запланировано на 21 июля. Это далеко не в первый раз ТГК договаривается о режиме тишины, однако впервые в документе указывается, что стороны несут ответственность за его нарушение.

"Достигнуты договоренности о том, что в 00 часов 1 минуту 21 числа начинается бессрочный запрет обстрела. Причем, впервые, в документе, в заявлении указано, что запрещается любое ведение огня", - цитирует РБК-Украина представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Романа Бессмертного.

Кроме того, документ предусматривает ответственность лиц за открытие огня и публичное заявление сторон о прекращении огня.

"То есть, стороны публично берут на себя обязанность не вести огонь в течение неопределенного периода", - уточнил Бессмертный.

Напомним, в ходе заседания в Минске 17 июля ТГК согласовала не только новое перемирие на Донбассе, но и доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизацию оккупированного Донбасса.