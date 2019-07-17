Прекращение огня с 21 июля: в Минске приняли важное решение

17 июля 2019, 21:31

В ближайшее время состоится одновременный, синхронный демонтаж фортификационных сооружений.

Донбасс, война
В Минске договорились прекратить огонь / фото из открытых источников

17 июля, в среду, представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.

"(Группа - ред.) подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему и бессрочному прекращению огня с полуночи 21 июля 2019 года по киевскому времени,  повторно заявляет о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских договоренностей и обязуется обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандата для мониторинга и верификации, в том числе с применением ее технических средств", - сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Также стало известно, что завершено разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

Читайте такжеКучма рассказал о новом механизме прекращения огня на Донбассе"Стороны договорились, что в ближайшее время состоится одновременный, синхронный демонтаж фортификационных сооружений, который начнется со сноса сооружения НЗФ ОРЛО на мосту, а также состоится деполитизация - будут убраны символы квази групп. Украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста", - сказано в сообщении Дарки Олифер.

Напомним, ранее Роман Безсмертный рассказал о планах на очередной раунд переговоров в ТКГ.

Также ранее в Париже советники нормандской четверки обсудили "положительные сдвиги на Донбассе".

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин впервые пообщались.

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прекращение огня война на Донбассе Минские переговоры
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