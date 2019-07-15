"Минск обречен": Безсмертный рассказал о планах на очередной раунд переговоров в ТКГ

На 17 июля планируется очередной раунд переговоров в ТКГ в Минске / facebook.com/bezsmertnyi

Украинский политик, дипломат, один из авторов Конституции Украины Роман Бессмертный, которого 9 июля Владимир Зеленский вернул переговорщиком в минскую Трехстороннюю контактную группу, рассказал о планах на очередной раунд переговоров.

"На этой неделе ситуация должна прояснится, ведь на 17 июля планируется очередной раунд переговоров. Накануне поездки в Минск должна состояться встреча с президентом Зеленским. Я против процесса ради процесса. Все зависит от позиции президента Зеленского ", - написал Бессмертный на своей странице в Facebook.

Дипломат также заявил о необходимости создать структуру, которая занималась бы исключительно минским и нормандским процессами.

"Считаю, что на шестом (!) году войны надо иметь структуру, которая сопровождала бы работу минского и нормандского процессов. На уровне государства необходимо создать координирующий орган, в который вошли бы заместители министров и руководители служб, которые касаются вышеуказанных процессов. Именно эта структура должна заниматься серьезной аналитической работой: готовить предложения, законопроекты, решения правительства. Очень важным является привлечение к этой работе парламентских комитетов, в компетенции которых есть вопросы, которые рассматривают в рамках нормандского и минского форматов. В правительстве один из вице-премьеров постоянно должен быть привлечен к работе в ТКГ, находиться на постоянной связи. Борьба против внешнего врага должна объединять", - убежден Безсмертный.

Читайте также"Чтобы, наконец, был мир": Зеленский пообещал выполнить Минские договоренностиТакже Безсмертный уточнил, что в 2016 году прекратил работу в ТКГ из-за Порошенко.

"В 2016 году я бросил переговоры, поскольку к моим предложениям президент Порошенко не прислушался, а сама организация работы переговорной группы была провалена", - высказался Безсмертный.

В комментариях к сообщению Безсмертного украинцы пишут, что минский процесс обречен.

"Чоловіче, Ви мали би бути Президентом. Мінськ приречений. А зараз є підозра, що Зеленський планує зливати негатив на майбутнього головного конкурента – Безсмертного", - Artem Lakomskyi.

Также люди считают, что кто-то был заинтересован в том, чтобы работа минского процесса была провалена.

"Відповідь порохоботам: пан Безсмертний покинув ТГК у 16-му, бо вважа, що процес має бути не заради процесу! Отже, бутафорія продукувалась і підтримувалась ким? Хто там на верхівці мафії?", - Александр Закарлюка.

"У вас ,я думаю,сьогодні зявиться можливість переломити ситуацію у Мінську,бо і Кучмі цей процес не до душі,в свій час він зміг уникнути створення такоі ситуаціі,але наші жлоби,обкрадаючи свою державу,неспроможні коньролювати ,,свій город від засіхань кумів -сусідів,,ось яка у них дипломатія.Тяжка ситуація,але з неі треба виходити,і тут потрібні розумні,чесні,принципові люди,Кучмі там не солодко. Успіху, вдалих ініціатив", - добавила Лариса Амбарцумян.

Напомним, ранее Роман Бессмертный рассказал, как Медведчук появился на переговорах в Минске.