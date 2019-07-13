Бессмертный рассказал, как Медведчук появился на переговорах в Минске

Бессмерный оправдал Порошенко относительно участия Медведчука в Минске / Фото: УНИАН

Украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук стал участником мирных переговоров в Минске после того, как его имя озвучила канцлер Германии Ангела Меркель.

Представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный в эфире Радио НВ уточнил, что немецкому лидеру рассказал о Медведчуке его кум, президент России Владимир Путин.

"Вспомните, как Медведчук появляется в минском процессе. Вот сейчас рассказывают — Порошенко такой сякой. Да не Порошенко его назвал. Его фамилию первой назвала канцлер Ангела Меркель… Она назвала во время открытой встречи, что этот человек мог бы быть в ТКГ, где он взялся, его фамилию канцлер Меркель знала? Она услышала эту фамилию от Путина", - подчеркнул он.

Как известно, 9 июля 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Бессмертного представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы.

Напомним, Медведчук рассказал, что познакомился со своим будущим кумом, президентом России Владимиром Путиным в начале 2000-х годов, когда занимал должность главы Верховной Рады.