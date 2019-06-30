У Медведчука прокомментировали слухи о покупке телеканала Интер

Телеканал Интер пока не куплен Медведчуком / УНИАН

Лидер партии Оппозиционная платформа ‒ За жизнь Виктор Медведчук заявил о безосновательности слухов о покупке им телевизионного канала Интер.

"Ряд СМИ распространяет ложную информацию о якобы покупке Медведчуком телеканала Интер. Эта информация не соответствует действительности. Нет ни факта приобретения канала или доли в нем, ни каких-либо планов по осуществлению подобной сделки", - обнародовала сообщение пресс-служба политика.

Как известно, в Telegram-канале Украинского Института анализа и менеджмента политики сообщалось, что Медведчук якобы купил у Дмитрия Фирташа 80% акций телеканала Интер. Источник отмечал также, что кум президента России Владимира Путина усиливается в информационном пространстве и намерен купить еще несколько каналов.

Напомним, Медведчук через бизнес-партнера купил телеканал ZIK.

Также сообщалось, что топ-менеджеры и журналисты увольняются с купленного Медведчуком ZIKа.