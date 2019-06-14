Медведчук через бизнес-партнера купил телеканал ZIK – СМИ

Тарас Козак купил ZIK / Фото: 112.ua

Львовский бизнесмен и политик Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и стал его единоличным владельцем.

Как сообщает 112 Украина, в медиаактиве Козака теперь три канала: 112 Украина, NewsOne и ZIK.

"Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть по информационным вещателям, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг Новости", - утверждает Козак.

Для управления телеканалом Козак пригласил медиапродюсера Алексея Семенова, который ранее проводил re-branding канала NewsOne.

/ Фото: 112.ua

В соцсетях уверяют, что телеканал ZIK посредством своего бизнес-партнера купил Виктор Медведчук.

"Все. ZIK теперь тоже телеканал кума Путина Медведчука. Канал купил его бизнес-партнер, нардеп Тарас Козак. Сочувствую коллегам с телеканала. Бизнес-ренессанс кума начался года 4 назад. И все это объяснялось войной и его исключительной ролью. Самая жесть же начнется, когда Медведчук станет депутатом Рады", - пишет журналист Кристина Бердинских.

"Медведчук купил ZIK. Интересно, кто из лиц останется и с какой мотивацией. Ну и "сумнострьомногидко", конечно", - пишет журналист Отар Довженко.

Подтвердил информацию о том, что ZIK отныне фактически принадлежит Медведчуку редактор телеканала Роман Недзельский, который в связи с этим намерен написать заявление об уходе.

"Официально - телеканал ZIK теперь принадлежит Медведчуку. А я - завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника Детали и иду искать работу. Я много раз опровергал информацию о продаже канала раньше, потому что официально руководил каналом менеджмент Петра Дыминского. С этими людьми у меня были договоренности о невмешательстве в новости и еженедельник, и я благодарю, что достигнутые договоренности были соблюдены. Мы могли делать новости и итоговую программу так, как видела их редакция", - написал сотрудник телеканала ZIK.

Напомним, ранее сообщалось, Бойко и Медведчук еще раз укатили в РФ ради скидки на газ.