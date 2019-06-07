Бойко и Медведчук еще раз укатили в РФ ради скидки на газ

Виктор Медведчук и Юрий Бойко / коллаж УП

Украинские политики-оппозиционеры Юрий Бойко и Виктор Медведчук совершили визит в РФ - Санкт-Петербургский международный экономический форум.

По их словам, озвученным в эфире телеканала 112 Украина, в Россию они прибыли ради обсуждения вопросов поставок природного газа в Украину. В частности, Бойко упрекнул Кабмин в том, что он "завел в тупик" газовые взаимоотношения между РФ и Украиной.

Медведчук же утверждает, что официальный Киев еще в марте 2019-го мог заключить договоры по поставкам газа с Москвой.

"Наш сегодняшний приезд включает в себя требования к президенту Владимиру Зеленскому сделать все, чтобы договоры о прямых поставках российского газа, который намного дешевле с учетом 25% скидки, были заключены, потому что от этого будет снижение тарифов ЖКХ. И мы сегодня продолжили переговоры по обеспечению транзита и создания газотранспортного консорциума", - подытожил Бойко.

В то же время предложение Газпрома о скидке в Нафтогазе назвали химерным и призвали выполнить российского монополиста условяи Стокгольмского арбитража.

"Сначала они завышают цену на 100% от справедливой рыночной цены, а затем дают "скидку" в 24%. Это на кого рассчитано?" – написал исполнительный директор НАК Юрий Витренко на своей странице в ФБ.

Он также уточнил, что сейчас Нафтогаз покупает газ в Европе по более выгодной цене, чем Газпром предлагает со скидкой.

Напомним, в конце марта нынешнего года Юрий Бойко и Виктор Медведчук уже приезжали в Россию. Тогда в Москве они провели переговоры на газовую темы с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой российской корпорации Газпром Алексей Миллер.