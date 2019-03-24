Посланные посланцы: о чем говорит визит Медведчука и Бойко в Москву

Безусловно, ездить может кто угодно и куда угодно. И решать свои вопросы. Другое дело - адекватность, уместность, своевременностью подобных поездок. Но что в современном украинской политике вообще выглядит адекватно? Спешная и шутовская поездка странного тандема Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Москву для встречи с маловлиятельным, но пижонистым Дмитрием Медведевым на первый взгляд бессмысленна. И на второй-третий - тоже.

Однако, она наглядно подчеркнула то, что мы и так давно уже знаем. Прежде всего, неизменность теневых позиций Медведчука - ему безразлично, что, кто и как. Вообще. Он спокойно играет в собственные игры. С провинциалами. И параллельно с этим, Виктор Владимирович в который раз доказал собственное тотальное непонимание Украины. И я бы банально пропустил этот визит мимо глаз - ни о чем ведь. Но все-таки кое-что полезное в этом есть. И "полезное" это убеждает таки нас в наличии отборного лицемерия у кое-кого.

Читайте такжеПорошенко зажег факел и ради власти готов сжечь всю странуМногомесячный назойливый спектакль "Геть від Москви!" - действительно малобюджетная постановка кружка самодеятельности БПП и окружения Петра Алексеевича для бесплатного употребления очень и очень дремучими ультрапатриотами, глубоко верящих в самый отъявленный идиотизм.

На самом деле, РФ идеальный партнёр для игры в "хороший/плохой/теневой" и мировозренчески идеально соответствует нашей нынешней элиты. Свои для своих. Хуже того, "второй срок" при абсолютном сохранении нынешнего статус-кво едва ли не идеальный сценарий... РФ. Малобюджетный (куда больше тратится денег на отвлекающие истории) и гарантированный для удовлетворения различных личных нужд - мобилизационных, воровских, пропагандистских.

Петр Алексеевич на самом деле категорически боится только ту самую Москву и по-настоящему никогда против неё не играет. Он вообще играет только против слабых. Того же Коломойского он временно съел только потому, что Игоря Валерьевича в тот момент жёстко атаковала Москва, а Запад тогда на многое наивно закрывал глаза Медведчук, конечно, тот ещё игрок. Очень полезный (сарказм). И точно во все разбирающийся (сарказм-2).

И тем не менее, именно Виктор Владимирович славно так "играет" Петра Алексеевича в любых позах/вариантах. Но можно и дальше рассказывать об антироссийскости нынешней команды.

Читайте такжеПочему улыбка Путина для Порошенко важнее гнева ТрампаКстати, еще 5 февраля грозная Генпрокуратура возбудила против Медведчука уголовное дело по 110 (посягательство на территориальную) и 111 (госизмена) статьям. И?

Короткая память - это наше все. А потому СБУ лихо так опять заявило о начале страшной проверки Медведчука в связи с визитом. Проверки чего?

Потрясающе быстро прогрессирующий pr-олигофренизм окружения Петра Алексеевича. Только из-за этого данных ребят нужно показательно отпороть на выборах. Они опять говорят нам о том, что "РФ, поддерживая ту же Тимошенко, вызывает к себе одиозного Бойко, чтобы заявить о поддержке Тимошенко". Нет, я понимаю, что анекдоты можно разыгрывать в ролях. Но должно же быть хотя бы смешно?