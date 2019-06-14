Бойко и Медчедчук смотались в Москву: эксперт пояснил, как администрация Зеленского им подыгрывает

Администрация Зеленского подыгрывает Бойко и Медчедчуку / коллаж УП

То, что Владимир Бойко и Виктор Медвечук вновь побывали в Москве - это их личное дело, они свободные люди, заявил в комментарии Главреду директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

"Представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус сказал, мол, почему бы им самим не законтрактоваться и не привезти газ. Дело Росукрэнерго живет и процветает. То есть г-н Герус предлагает создать посредника, частную компанию, которая будет закупать газ у Газпрома и продавать его в Украину. У меня ощущение дежавю, где-то это уже было. Г-н Фирташ, думаю, очень удивится, прочитав эту новость", - особо отметил Землянский.

По словам эксперта, именно поэтому и Медведчук, и Бойко имеют полное право ездить в Москву. Они имеют право, как частные лица и как украинские политики, нарабатывать возможные варианты решений ключевых вопросов.

"Более того, г-н Бойко претендует на премьерскую должность после парламентских выборов. КМИС не заподозришь в предвзятости. И КМИС дает первое место Бойко как наиболее вероятному кандидату на должность премьер-министра", - подчеркнул эксперт.

Эксперт считает, что неважно, кто это будет - Бойко, Тимошенко, или Вася Иванов.

"Есть пакет решений. Есть определенные позиции Газпрома, которые можно обсуждать, и на базе которых можно готовить либо собственные предложения, либо переговорные позиции.

Читайте такжеПограничники рассказали, почему выпустили в Москву Бойко и МедведчукаНичего плохого я в этом не вижу. То, что они на этом пиарятся – это, опять-таки, их полное право, как политиков, которые хотят получить дополнительные электоральные дивиденды", - сказал Землянский.

Резюмируя, эксперт высказал мнение, что "администрация Зеленского им подыгрывает этими претензиями с государственной изменой к прокуратуре и Службе безопасности".

"Достаточно открыть Уголовный кодекс и прочесть диспозицию ст. 111, и станет понятно, о чем вообще разговор", - подытожил Землянский.

Напомним, ранее сообщалось, Бойко и Медведчук еще раз укатили в РФ ради скидки на газ.