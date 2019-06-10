Социологи узнали, кого украинцы желают видеть в кресле премьера - опрос

Заседание нынешнего состава Кабмина / УНИАН

Украинцы желают видеть на посту премьер-министра после досрочных выборов в Раду нардепа Юрия Бойко, лидера Батькивщины Юлию Тимошенко и лидера партии Сила и честь Игоря Смешко.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Украинцам задали вопрос: "Сейчас обсуждаются различные варианты, кто может стать премьером после проведения выборов в Верховную Раду. Среди деятелей из списка, кого бы вы лично хотели видеть главой правительства после президентских выборов?".

Ответы получились такими: Бойко - 12,9%, Тимошенко − 11,3%, Смешко − 8,1%, Гройсман − 7,7%, Гриценко − 4%, Порошенко - 2,6%. Далее следуют Садовый - 2,6%, Яценюк - 2,2%, Александр Шевченко - 2%, Тарута - 1,4%, Данилюк - 1%, Палица - 0,5%, Коболев - 0,1%. Около 4% опрошенных указали "другого" кандидата, 36% затруднились ответить на этот вопрос, а 3,5% отказались отвечать.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, согласно соцпоросу, в Раду проходят только пять партий, причем сразу два фаворита предвыборной гонки остались за бортом.