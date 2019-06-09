Националисты разродились общим списком на выборы в Раду

Националисты идут на выборы в Раду вместе / svoboda.org.ua

9 июня, в воскресенье, состоялся съезд партии ВО Свобода, на котором было принято решение об объединении политической силы с Национальным Корпусом, Правым Сектором, Государственной Инициативой Яроша, ОУН и Конгрессом Украинских Националистов.

Таким образом, националисты идут на досрочные выборы в Верховную Раду, назначенные на 21 июля, общим списком.

Во главе списка националистов находится лидер Свободы Олег Тягнибок.

Второе почетное место в списке получил лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий.

На третьем месте в списке восседает командир Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош.

Четвертое место в списке дали председателю Правого сектора Андрею Тарасенко.

Замыкает первую пятерку списка националистов вице-спикер Верховной Рады Украины VII созыва Руслан Кошулинский, который принимал участие в выборах в президенты Украины и неожиданно набрал 5,46% голосов.

"Только националисты могут стать щитом, который остановит реванш промосковской нечисти. Мы должны вернуть Украинский чувство достоинства и гордости. Мы должны забрать то, что принадлежит нам по праву. У нас особая миссия: не посрамить славу героев, защитить будущее детей. Мощная фракция националистов должна быть в парламенте", - заявил во время съезда Свободы Олег Тягнибок, сообщили в пресс-службе.

Отметим, что в первой десятке списка националистов также числятся:

народный артист Украины Богдан Бенюк,

руководитель штаба "Национального корпуса" Родион Кудряшов,

председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч,

глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко,

председатель фракции "Свобода" в Киевском городском совете Юрий Сиротюк.

Напомним, ранее Дмитрий Ярош признался, с кем пойдет на выборы в Раду. Экс-лидер Правого сектора и внефракционный нардеп объявил, что пойдет на досрочные парламентские выборы по списку "объединенных националистов".

Также ранее свободовец Мирошниченко обвинил Тягнибока в предательстве и объявил об уходе из партии.