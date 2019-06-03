Ярош признался, с кем пойдет на выборы в Раду / Униан

Экс-лидер Правого сектора и внефракционный нардеп Дмитрий Ярош объявил, что пойдет на досрочные выборы в Рады 2019 по списку "объединенных националистов".

"Я поддерживаю националистический объединительный процесс и дал согласие баллотироваться на этих досрочных выборах по списку объединенных националистов", – написал он в Facebook.

Основа списка – Всеукраинское объединение Свобода.

"Насколько я знаю, процесс объединения в националистической среде успешно идет, и украинцы будут иметь возможность отдать свои голоса за список объединенных националистов", – считает Ярош.

Напомним, партия Зеленского безоговорочно лидирует в парламентском рейтинге. Согласно опросу, высокие шансы быть избранными в Верховную Раду имеют четыре партии.

Ранее Главред сообщал, что по данным последних социологических опросов в антирейтинге партий на первом месте БПП. А вот во главе электоральных симпатий среди политических сил находится партия Слуга народа. За нее готовы отдать свой голос 43,8% тех, кто уже определился с симпатиями.

На втором месте – Оппозиционная платформа – За життя – 10,5%. На третьем и четвертом месте, с небольшим отрывом, как, кстати, и на прошедших президентских выборах 2019, – расположились БПП Солидарность – 8,8% и Батькивщина – 7,3%.

Далее идет Сила и честь И.Смешко – 5,1%, партия Святослава Вакарчука – 4,6%.

А вот радикальная партия О.Ляшко пользуется популярностью всего у 3,3% граждан, Оппозиционный блок – у 3,2%. Рейтинг других партий – меньше 3%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.