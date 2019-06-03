Партия Зеленского безоговорочно лидирует в парламентском рейтинге – опрос

Опубликованы результаты нового социологического опроса

Партию Слуга народа готовы поддержать 30,8% из всех опрошенных, в случае проведения выборов в Верховную Раду в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

При этом партию Оппозиционная платформа – За жизнь готовы поддержать 8,2%, Европейскую солидарность – 7,9%, ВО Батькивщина – 7% респондентов.

Социологи подчеркнули, что партия Сила и честь Игоря Смешко набрала бы 4,8%, Гражданская позиция Анатолия Гриценко – 3,5%, а партия Голос Святослава Вакарчука набирает лишь 2,5% голосов.

Читайте такжеПартия Зеленского является безоговорочным лидером парламентской гонки – опросВ то же время среди, кто определился с выбором (1 тыс 504 респондента) и будет голосовать, за Слугу народа проголосовали бы 40,9%, за Оппозиционную платформу – За жизнь – 11,1%, Европейскую солидарность – 10,5%, ВО Батькивщина – 9,3%, Сила и честь – 4,9% опрошенных, Гражданская позиция – 4,8% определившихся с выбором.

Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических (поволновых) обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые, передает Интерфакс-Украина.

В ходе учредительного опроса 15-19 мая был опрошен 2 тыс 121 респондент старше 18 лет из 24 областей и Киева, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенных пунктов. Ошибка выборки 1,2-2,2%.

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Во время первой волны роллинга 24-31 мая было заменено 250 анкет. Ошибка выборки не превышает 2,2%.

Напомним, ранее стало известно, кто поведет партию Слуга народа на выборы в Раду.